Villingen-Schwenningen Von der Kreuzfahrt bis Vietnam

Den 12. Oktober merken sollte sich, wer an diesem Tag Wolfgang Kaiser, Frank Banse, Michael Nopper unter der Moderation von Lucy Lachenmaier über die Bücher "Olga" von Bernhard Schlink, "Tyll" von Daniel Kehlmann, "Stillhalten" von Nina Jäckle und "Wie hoch die Wasser steigen" von Anja Kampmann reden hören will. Am besten sei es, wenn bis dahin auch das Publikum alle vier Bücher gelesen habe, meint Lucy ­Lachenmaier.