Villingen-Schwenningen Von der Gäubahn bis zum Fluglärm

Andrea Kanold berichtete über die positive Entwicklung der Mitgliederzahlen. Zwei Veranstaltungen in Donaueschingen und Blumberg wurden von der Kreis-FDP organisiert.

Eine Großveranstaltung mit dem Bundesvorsitzenden Christian Lindner fand in der Neuen Tonhalle in Villingen statt. Kleine Veranstaltungen, wie ein "after-work-talk" finden Zuspruch. Regionale Themen sind beispielsweise die Gäubahn und die Elektrifizierung der Bahn von Freiburg bis Donaueschingen, der Weiterbau der B 523 (Lückenschluss), Internet- und Breitbahnausbahn, die medizinische Versorgung in der Zukunft, der Fluglärm durch den Züricher Flughafen und die Schweizer Atommüllager.

Der Bundestagsabgeordnete und Bezirksvorstand Marcel Klinge berichtete über die aktuellen Geschehnisse in Berlin. Klinge forderte einen Konsens aller Parteien der Mitte, um die Zuwanderungspolitik zu verbessern. Er sieht die Notwendigkeit eines differenzierten Zuwanderersystems, da Fachkräfte dringend gebraucht werden. Die FDP werde sich für eine Erhöhung des Budgets für Kindergärten, Schulsanierungen und Verbesserung der Sportstätten einsetzen.