Villingen-Schwenningen Von der Fasnet tief beeindruckt

Pfarrgemeinderat in Fidelis

1970 wurde ­Edgar Schurr zum Pfarrgemeinderat in der katholischen Fidelisgemeinde gewählt. Ehrenamtliches Engagement war und ist für ihn immer eine Selbstverständlichkeit und er legte es nicht nur als Malermeister bei den Umbauarbeiten der Kirche an den Tag, sondern war in vielen Bereichen stets zur Stelle. So zuverlässig, dass er auf Initiative der Gemeinde 2005 die Landes­ehrennadel für besondere Verdienste erhielt.

1974 trat Edgar Sturm der Historischen Narrozunft bei. Die Fasnet hatte ihn schon als Kind tief beeindruckt und er beneidete seine Freunde in ihren Kinderhäsern glühend. Was lag näher, als das zeichnerische Talent anzuwenden und das eigene Häs selbst zu malen? Sturm tat das so gut, dass er alsbald zu einer der ersten Adressen von "Häsmolern" wurde.

Bis heute verschwindet er ab und an im Keller seines Reihenhauses auf dem ­Warenberg und malt an einem neuen Narrohäs. "Ich male aber nur noch ganz wenige", sagt der Jubilar. Einer Zusage sicher sein dürfen bis heute Schulen, die anfragen, ob er seine Kunst vor Klassen vorführen würde.

1979 wählte man Edgar Sturm in den Rat der Historischen Narrozunft und gleich auch zum zweiten Säckelmeister an der Seite von Hans Gassner. 25 Jahre lang hatte er das Amt inne. Genauso lange war er der "Chaisen-Edgar", also derjenige, der die Chaisen der Alt-Villingerinnen betreute. Inzwischen habe er sich von allem sehr zurückgezogen, sagt Sturm. Gefeiert wird am Samsag, am Tag des Fastnachtsauftaktes der Narrozunft, natürlich trotzdem – mit vielen Gästen.