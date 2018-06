Villingen-Schwenningen Von den Geheimnissen der Macht

Demokraten sind auf dem Rückzug, starke Männer lenken die Welt: in Polen, Ungarn, in Putins Russland oder in den USA. Und auch in Deutschland scheint ein Bedürfnis nach Machern, Entscheidern und Führern populär geworden zu sein. Was liegt näher, als drei dieser Männer auf die therapeutische Couch von Frau Dr. Sandt zu legen und nach den Gründen ihres "Erfolges" zu fragen. Denn mit zeitlichem Abstand betrachtet, umweht keinen Diktator, sei es Hitler, Robespierre oder Kim Jong Un irgendein Charisma. Es bleibt kein objektiver Grund, aus dem heraus die Massen ihren eignen Henkern einst folgten. Im Stück stellt sich die Frage, welches das letzte Geheimnis der Macht ist, nach dem Frau Dr. Sandt ihre Patienten fragt, und wie sie mit diesem Wissen umgeht.

Im Spiel treffen drei Typen von Diktatoren, Tyrannen und Massenverführern auf die Massen und eine vermeintlich aus wissenschaftlichem Inte res se fragendende Frau Doktor: Lachen ist Pflicht, auch wenn es im Halse stecken bleibt.

Die Aufführung dauert 65 Minuten ohne Pause. Die Leitung haben Christian Wallner und Rico Knothe. Karten gibt es für zwei Euro an der Abendkasse.