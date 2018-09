Villingen-Schwenningen Von Chalets bis zum Hochhaus

VS-Tannheim (wz). Die grobe Entwicklung der vergangenen 40 Jahre skizzierte Herbert Riegger, der 1976 die Tannheimer Säge als nächste Generation übernahm und dem Betrieb auch erhalten blieb, als das Werk 2013 auf die Brüninghoff Holz GmbH und Co. KG überging. In den 1980er Jahren bahnten sich Veränderungen in der Sägewerkslandschaft an. Das Angebot an üblichem Sägeholz wurde größer, man musste sich Nischen schaffen für ein Weiterbestehen. Der Abbund bietet ein Rundumpaket an allem an, was mit Holzbe- und Verarbeitung zu tun hat. Veränderungen müsse man offen gegenüberstehen, so Riegger, aber es gehöre auch Glück dazu.

Die Tannheimer Säge ist der größte Standort der Firma Brüninghoff. Zwischenzeitlich hat der Betrieb 35 Mitarbeiter, die über die Hälfte der rund zwölf Millionen Euro am Gesamtumsatz der Firma machen, erläuterte Geschäftsführer Frank Steffens.

Die Tannheimer Säge konnte und kann sich auf zahlreiche langjährige Mitarbeiter stützen. So gehören beispielsweise von Anfang an seit 30 Jahren Arbeitsvorbereiter Werner Maier und der alles umsetzende "Maschinist" Georg Müller dem Betrieb an, Auch Herbert Riegger als Gründer des Abbunds und heute im Betrieb nicht nur Kundenbetreuer Süd sozusagen auch das Mädchen für alles durfte eine Ehrung entgegennehmen. Mit seiner Frau darf er, der gern in Nordfriesland Urlaub macht, in einem von der Firma auf der Insel Wyk errichteten neuen Hotel Probe wohnen.