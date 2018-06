Villingen-Schwenningen Von Beatles bis zu den Prinzen – Voice Boys stolz auf Erfolg

"Neugierig geworden? Wir sind immer offen für neue Sänger", versprechen die ­Voice Boys. Geprobt werde dienstags von 19.30 bis 21 Uhr im Fidelisheim in ­Villingen. Reinschnuppern kostet nichts. Drei Proben sind frei.

Und wer die Voice Boys kennenlernen möchte, hat die Gelegenheit bei der Schwenninger Kulturnacht am Samstag, 7. Juli, ab 18 Uhr. "Hier werden wir zusammen mit dem Frauenchor Just for Femmes auftreten", informieren die Sänger.

Weitere Informationen: www.saengerkreis-vs.de, E-Mail info@saengerkreis-vs.de, Telefon 0172/7 40 20 53 oder auf der Facebook-Seite der Voice Boys