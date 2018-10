Villingen-Schwenningen Von Akrobatik bis zum spektakulären Rope Skipping

"Varieté" ist eine der ältesten und beliebten Unterhaltungsformen überhaupt. Der Rotary Club Villingen-Schwenningen bot bei der Eröffnung seiner Nikolauslotterie im Jahr zuvor an gleicher Stelle einen bunten Bilderbogen akrobatischer, magischer, zirzensischer und musikalischer Darbietungen.

"Auch in diesem Jahr haben wir wieder ein tolles Programm zusammengestellt", verspricht Florian Haas. Der Bad Dürrheimer ist amtierender Präsident des Rotary-Clubs Villingen-Schwenningen.

Die Nikolauslotterie ist eine überaus attraktive Aktion, deren Erlös in wohltätige Projekte fließt, den Teilnehmern allerdings satte Gewinnchancen verspricht, teilt der RC mit. Verlost werden an die 200 hochwertige Preise. Den Vogel schießen die Rotarier in diesem Jahr allerdings mit dem Hauptgewinn ab – das ist ein nagelneues Auto. In Kooperation mit dem Autohaus Storz verlost der Rotary Club einen Ford Ka Plus. Gewinnen kann man ihn schon mit einem Einsatz von fünf Euro. Denn soviel kostet ein Los der Nikolaus-Lotterie.