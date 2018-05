Villingen-Schwenningen Vom Wirken der Mutter Gottes

Villingen-Schwenningen/Obereschach. Eine Maiandacht in der schön gelegenen Lourdesgrotte Elsenau an der Landstraße zwischen Kappel und Obereschach mit Pfarrer Werner Arnold aus Bad Dürrheim hat das Katholische Männerwerk (KMW) gestaltet. Trotz gelegentlichen Regenschauern waren etliche Pilger aus Nah und Fern in diese Gebetsstätte gekommen, die nicht alle einen trockenen Platz unter dem schützenden Dach der Kapelle fanden.