Villingen-Schwenningen Vom Verlangen nach Frieden

Vikar Adalbert Mutuyisugi ging in seiner Predigt auf die Bedeutung des Christkönigfestes ein. Dieses wurde erst 1925 eingeführt, in einer Zeit, als der Erste Weltkrieg noch nicht lange vorbei war und die Menschen Trost und Hoffnung dringend benötigten. Man ahnte damals noch nicht, zu welch einem Symbol das Fest zehn Jahre später werden sollte, als man es dann, in besonders schweren Zeiten, als Mutmachfest beging und damit ein Zeichen für das Verlangen nach Frieden setzte.

Annalena Butschle aus Ministrantendienst verabschiedet

Unter diesem Aspekt und mit Blick auf den kommenden Advent lud Vikar Adalbert Mutuyisugi die Gottesdienstbesucher ein, innezuhalten und sich selbst zu fragen, inwieweit es dem Einzelnen gelingt, zum Frieden beizutragen. Anstelle von Fürbitten wurden anschließend die Anliegen im gemeinsamen Gebet "Mach mich zum Werkzeug deines Friedens" von Franz von Assisi vor Gott gebracht, das heute so aktuell ist wie zur Zeit seines Entstehens.