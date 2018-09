Villingen-Schwenningen Vom Rundflug bis zum Tandemsprung

VS-Schwenningen. Traditionell findet das Flugplatzfest in Schwenningen Anfang September statt. So auch an diesem Wochenende, wenn am Sonntag die Sportfliegergruppe mit allen Abteilungen auf dem Gelände ihre Leidenschaft des Flugsports präsentiert.

Gerne nutzt der Verein, bestehend aus den Sparten, Motorflug, Fallschirmsport und Segelflug sowie der Flugschule, die Gelegenheit, der Bevölkerung einen Blick hinter die Kulissen am Flugplatz zu ermöglichen, heißt es in einer Pressemitteilung. Jeder Vereinsteil präsentiert sich mit unterschiedlichen Programmpunkten. So können Wagemutige in Begleitung von Mitgliedern der Abteilung Fallschirmsport zu einem Tandemsprung abheben. Familien können ganz bequem ihr Zuhause in Villingen-Schwenningen und Umgebung bei einem Rundflug aus der Luft begutachten. Außerdem bietet die Flugschule des Vereins Einblicke in die Ausbildung zum Erlangen des Luftfahrerscheins.

Verschiedene Flugzeuge, darunter auch das neue Ultraleichtflugzeug der Abteilung Motorflug, werden auf dem Festgelände ausgestellt und können ausgiebig besichtigt werden. "Die anwesenden Vereinsmitglieder beantworten gerne alle Fragen rund ums Fliegen und der dazugehörigen Ausbildung in der vereinseigenen Flugschule, die seit 2014 auch Ultraleicht-Schulungen anbietet", teilt der Verein mit. Laut den Verantwortlichen steigen die Schülerzahlen deutlich an, was zeigt, dass die Fliegerei nichts von ihrer Faszination verloren habe.