Villingen-Schwenningen Vom Pop-Klassiker bis zum Gospel

Seit Jahren bietet sich das in Form mehrerer ineinander kombinierten Uhren gestaltete Gebäude nicht nur als Ort für religiöse, ethische und geistliche Veranstaltungen, sondern auch als Raum für Konzerte an. Eines von ihnen fand am Freitag statt. Zu Gast waren die Happy Jazz Singers, die mit einem vielfältigen Programm in zwei Teilen den rund 50 Zuhörern einen angenehmen Start in das Wochenende bereiteten.

Das sechsköpfige Ensemble aus dem Großraum Schwarzwald-Baar-Heuberg gefiel mit Interpretationen alter Popklassiker bis hin zu folkloristischen Liedern. Bereichernd wirkten zudem ihre Ausflüge in die Welt des Jazz und Gospels. Der Auftritt auf der Möglingshöhe war nach dem Konzert innerhalb der Schwenninger Vesperkirche in diesem Jahr das zweite Engagement des Ensembles in der Neckarstadt.

In der Besetzung präsentierten Jane Brunner, Sabine Glück, Christina Huber, Jasmin Haberstroh, Joachim Brunner und Johannes Hellstern ein fröhliches Programm, das seinem Namen alle Ehre machte. Die Happy Jazz Singers verstanden es auch melancholische Lieder mit der dafür angebrachten Ernsthaftigkeit zu interpretieren.