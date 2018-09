Villingen-Schwenningen Vom MPS-Studio bis zum Bruckburehof

Villingen-Schwenningen. Angesichts "politischer und wirtschaftlicher Eruptionen" ­empfindet Museumsleiterin Anita Auer das gewählte Motto als höchst passend. Der Arbeitskreis zur Vorbereitung des Museumstages, den man in VS zum 24. Mal begeht – "wir sind fast von Anfang an dabei" – hat sich dazu nicht nur Baudenkmale, sondern auch das jeweils dazugehörende Brauchtum und die Kultur ausgesucht und kann laut Christine Lauble-Klepper von der Unteren Denkmalschutzbehörde im Amt für Stadtentwicklung den interessierten Bürgern am Sonntag so einiges bieten.

In Villingen bot sich das gerade wiederbelebte MPS-Studio in der Richthofenstraße an, das in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert. Die Einzigartigkeit des vom verstorbenen Saba-Eigners Hans-Georg Brunner-Schwer gegründeten Jazz-Labels von internationaler Bedeutung hat schon im Vorfeld so viele Menschen magisch angezogen, "dass alle drei Führungen bereits ausgebucht sind", bedauert Friedhelm Schulz, verspricht aber weitere Besichtigungstermine in den nächsten Monaten. Mehr erfahren zur "Musikproduktion Schwarzwald" kann man um 15 Uhr aber auch bei der Führung von Michael Hütt durch die Saba-Abteilung des Franziskanermuseums.

Im Museumsfoyer wird das Ortskuratorium der Deutschen Stiftung Denkmalschutz zwischen 14 und 17 Uhr über seine Aufgaben informieren und Denkmalbesitzern Tipps geben, wie man bei Sanierungen zu Bundeszuschüssen kommt. Davon berichtet unter anderem auch Architekt Andreas Flöß, der um 11, 13, 15 und 16 Uhr durch den 1705 auf Resten einer Burganlage erbauten "Bruckburehof", Stumpenstraße 1 in Obereschach, zusammen mit Besitzer Herbert Schwartz führen wird. Das Gebäude mit Sichtfachwerk wurde 1981/82 grundlegend saniert.