Villingen-Schwenningen Vom Krippenspiel bis zu Kantaten

VS-Villingen. Es sind Angebote für Jung und Alt, für Familien, in traditioneller und ungewöhnlicher Gestaltung und zu ganz verschiedenen Zeiten.

Der vierte Advent: Am kommenden Sonntag, 23. Dezember, 10 Uhr, gestaltet Prädikant Hansjörg Götz in der ­Petruskirche an der Görlitzer Straße einen Gemeindegottesdienst. In der Johanneskirche an der Gerberstraße gestalten Pfarrerin i.R. Evi Jobst und Bezirkskantor Marius Mack ab 11 Uhr eine Adventsmatinee. Ab 16 Uhr beginnt der Weihnachtsgottesdienst im Kinder- und Familienzentrum am Schilterhäusle mit Pfarrer Oliver Uth. Und ab 18 Uhr wird ebenfalls mit Pfarrer Uth in der Pauluskirche an der Kalkofenstraße ein Taizé-Gottesdienst gefeiert.

Gottesdienste an Heiligabend: Das ganz große Gottesdienstspektrum wird am Heiligen Abend, 24. Dezember, geboten. In der Johanneskirche gestalten Pfarrerin ­Gerlind Maske-Lange und Bezirkskantor Mack mit dem Kinderchor ab 16 Uhr eine Christvesper mit Krippenspiel. Ab 18 Uhr beginnt die Christvesper für Erwachsene mit Dekan Wolfgang Rüter-Ebel und ab 22.30 Uhr die Christnacht mit Klinikpfarrerin Elke Schott. In der Markuskirche an der Heidelberger Straße wird ab 16.30 Uhr ein Familiengottesdienst mit Diakonin Christine Janke gefeiert und ab 18 Uhr eine Christvesper mit Pfarrer Udo Stober. In der Pauluskirche wird die Kinderchristvesper (Beginn 15 Uhr) von Pfarrer Uth gestaltet und die Christvesper (Beginn 17 Uhr) von Pfarrer i.R. Frank Banse. Im Lukasgemeindezentrum an der Sperberstraße gestaltet Prädikantin Sieglinde Knausenberger ab 16 Uhr einen Familiengottsdienst mit Krippenspiel. Um 18 Uhr beginnt die Christvesper mit Pfarrer Uth. In der Petruskirche wird ab 15 Uhr zu einem Krabbelgottesdienst mit Pfarrer Udo Stober eingeladen, und Dekan Wolfgang Rüter-Ebel lädt mit einem Team ab 15.30 Uhr zur Waldweihnacht am Walkebuck ein.