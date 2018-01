Villingen-Schwenningen Vom Krebsgraben zum Einsatz?

Villingen-Schwenningen. Bestens eingebettet innerhalb der Villinger Stadtmauer ist seit mehr 50 Jahren das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Villingen. Doch damit wird es voraussichtlich in einigen Jahren zu Ende sein: Stadt und Feuerwehr suchen einen Standort für einen Neubau.

Der Grund ist eine lange Mängelliste an dem Gebäude, das seit etlichen Jahren keine grundlegende Sanierung erfahren hat. Im Oktober hatte die Stadtverwaltung erstmals von "etlichen Mängeln aus feuerwehrtechnischer Sicht" gesprochen, die den "unfallfreien Feuerwehrdienst erheblich erschweren" würden. Aufgeführt werden veraltete Arbeitsplätze für die Gerätewarte, zu kleine Stellplätze, mangelhafte Unterbringung der Schutzausrüstung, fehlende Übungs-, Bewegungs- und Parkflächen sowie ein Gebäude, das aufgrund des veränderten Einsatzspektrums und der Einsatzhäufigkeit zu klein dimensioniert ist. Deshalb hat auch der Gemeinderat dem Vorschlag zugestimmt, dass ein Standort für einen Ersatzneubau gesucht werden soll.

Nach Informationen unserer Zeitung soll dabei eine Fläche in den Fokus gerückt sein, die seit Jahrzehnten wenig beachtet ihr Dasein fristet – trotz guter Lage. So finden derzeit Überlegungen statt, die neue Heimat der Feuerwehrabteilung auf die Freifläche entlang der Straße Am Krebsgraben gegenüber des Rewe-Supermarktes zu verlegen. Lediglich ein Teilstück des rund 12 000 Quadratmeter großen Areals, das offenbar in Privatbesitz ist, wird im Sommer als Blumenfeld genutzt – ansonsten handelt es sich um einen Acker. Der Standort kann vor allem verkehrstechnisch aufwarten, so ist beispielsweise die unfallträchtige Bundesstraße schneller zu erreichen. Allerdings würde das Gerätehaus damit rund einen Kilometer Luftlinie vom bisherigen Standort und damit von der sensiblen historischen Innenstadt wegrücken.