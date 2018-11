Villingen-Schwenningen Vom Kleferi, Latschari und Glonki

Gleich zwei dicke Bände aus der Feder des früheren Griffelspitzers Roland Hebsacker machen jedem Glonki deutlich, was einst die Altvorderen 1933 närrisch aus der Taufe hoben. Denn so ganz einfach war die Gründungsphase nicht, wie man in "Thorheit zur rechten Zeit ist Weisheit I und II" nachlesen kann.

Schon wie man auf den Namen Glonki kam, gilt urkundlich und chronologisch bis heute als umstritten. Doch war es wohl einst die eher abwertende Benennung derer, die als junge Mitglieder im Sängerbund anfangs der 30-er Jahre die Funktionäre der traditionellen Narro-Zunft damit konfrontierten, dass man die Formen der Zunft-Fasnet von einst als "erstarrt und für überkommen" hielt.

Am Dreikönigtag 1935 gab es die erste närrische Sitzung der neuen, der närrischen Glonki, die sich zuvor noch mit Klepfer und Latschari begrüßten. Durch den damaligen Glonki-Vatter, Architekt Gustav Baumann, kam es zum nachhaltigen Begrüßungs- und Bestätigungs-Gemurmel Rhabarber-Rhabarber. Über die Martini-Feier 1935 ist aus der Feder von Chronist Joseph "Tscheb" Winter zu lesen: "Am 11. XI. 11.11. Uhr hond sich die Glonki im Rabe‘ z’samme g’funde, um noch eme alte Bruuch zum erschte Mol wider mit ere neue Zeitrechnung de eigentlich Uftakt zu de Villinger Fasnet zu proklamiere…".