Villingen-Schwenningen Vom Kindergarten bleibt nur Schutt

VS-Schwenningen. Seit Abrissbeginn vergingen keine zehn Tage bis vom einstigen St. Elisabeth Kindergarten an der Adolph-Kolping-Straße nur noch Schutt übrig ist. Nach 70 Jahren weicht das Gebäude für einen Neubau, der doppelt so viele Kindergartengruppen beherbergen und darüber hinaus als Familienzentrum dienen wird. Pfarrer Michael Schuhmacher und Stefan Erchinger, Zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderates St. Franziskus-Mariä Himmelfahrt, gaben am Dienstagabend Einblicke in die Planung des 3,8 Millionen Euro teuren Projektes.

Im Jahr 2015 fiel die Entscheidung, den seit zwölf Jahren diskutierten Neubau endlich umzusetzen. Erst im vergangenen Jahr war jedoch klar, dass daraus ein Familienzentrum wird. Die Umsetzung begann im April mit dem Umzug der Kindergartengruppen in das ehemalige Schwesternwohnheim (wir berichteten) und dem vergangene Woche begonnenen Abriss des Kolpingheims. "Die Baugrube muss noch ausgehoben werden, aber ich gehe davon aus, dass im Juni mit den Rohbauarbeiten begonnen wird", berichtet Pfarrer Schuhmacher. Baulich rückt das Gebäude vor zur Straße, so dass es auf einer Linie mit dem Pfarrhaus stehen wird. Die zwei wesentlichen Ziele seien die Fertigstellung des Rohbaus "bevor es schneit", erläutert Schuhmacher, sowie der Einzug im Herbst 2019. "Wir wissen, dass das eine ambitionierte Zielsetzung ist", sagt Erchinger, "aber bisher sind wir im Plan."

Und das übrigens nicht nur zeitlich, sondern auch finanziell: "Wir stehen noch am Anfang und die Kalkulation stammt aus dem Jahr 2015. Bei den aktuellen Preisen in der Baubranche können wir leider nicht garantieren, ob wir die 3,8 Millionen Euro einhalten können", zeigt sich Erchinger realistisch, wenn auch hoffnungsvoll.