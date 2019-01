Villingen-Schwenningen Vom Kampf in der Liebe und der Liebe im Kampf

Der Italiener lebte an der Schwelle von Renaissance zum Barock. Es war die Zeit großer Umwälzungen in Kultur, Wissenschaft und Politik. Musikalische Neuerungen trieb der "Vater der Oper" voran mit Madrigalen, der ­"seconda prattica", der monodischen Form, Gewichtung von Solovortrag mit gestischer Gestaltung und akkordischer Orchesterbegleitung. Die ­Verantwortlichen Jan van ­Elsacker (Gesamtleitung/Gesang), Marieke Spaans (Cembalo/Orgel), Lorenz Duftschmid (Viola da Gamba), Patrick Henrichs (Barocktrompete) und Audrey Manganaro (Barkposaune) fingen mit ihrem in sich gerundeten Programm die Epoche ein.

Ihre Studierenden beeindruckten mit beachtlichem Kenntnisstand und musikalischer Gestaltungskraft. Der stringent verfolgte Ablauf gipfelte im "Il combattimento die Tancredi e Clorinda" in einer deutschen Version des "Madrigal guerrieri et amorosi".

Mehr als erfreulich agierte die Hauptperson Mika Stähle, der mit ausdrucksstarkem, reifem Tenor alle Facetten des textlichen und musikalischen Inhalts emotional, koloratur-sicher vermittelte, unterstrichen durch körperliche Zeichen. Mit den ebenbürtigen Parts von Clorinda (Lena Kosack/Sopran) und Tancredi (Kelvin Tsui/Tenor) sowie dem effektvoll agierenden Orchester wurde die dramatische und amouröse Handlung im "Stile concitato" verwirklicht.