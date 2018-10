Villingen-Schwenningen Vom Käferberg, der Burg und Hexentänzen

Wer als Villinger vom "Käferbergle" spricht, der war entweder einige Jahre an der "Buebeschuel" oder schon in den 60er Jahren an der Realschule, erinnert sich noch an den Bäcker Seifritz in der Kanzleigasse und den Bäcker Hoch direkt am Riettor, als es noch keine "Datschwecke", dafür aber noch ein "Zehner-Eis" gab. Heute beweist sich das Käferbergle alsbald als neue Wohnadresse, weil das ehemalige Traditions-Restaurant "Torstüble" nach mehreren eher erfolglosen Pächterwechseln aufgegeben, saniert und mit einem Ladengeschäft und neuen Wohnungen an der Stadtmauer ausgestattet wurde.

Nun ist der Kefer- oder Käferberg kein eigentlicher Berg, sondern eher nur ein kleiner Buckel im Stadtbild, der nicht aus gewachsenem Boden ist, sondern dereinst wohl eher aufgeschüttet wurde, um sich an die Stadtmauer zu lehnen, zur Stadt hin "mauerlich abgestützt", um so als Auffahrt für eine Batterie-Stellung zur nord-westlichen Flankensicherung und somit der Verteidigung des Riettores zu dienen.

Das zweifelhaft Geheimnisvolle zum Käferberg ist nun aber eher eine ehemalige kleine Burg, die 1417 erstmals als "Keferburg" erwähnt wird. Jenem Herrschafts-Domizil, das als "des grafen hus" und als eventuelles Stadtschloss vielleicht auch einem ehemaligen Schultheißen der Stadt diente, der dem Geschlecht der Kefer entstammte. War doch ein städtischer Schultheiß jener Zeit nicht gewählte Person, sondern bis 1380 vom Territorial-Herrn bestellt, und dies auch als Gerichtsherr der Stadt. Somit hätte die legendäre "Keferburg" mitsamt seiner Schanze auch bis 1633 zu turbulenten Verteidigungszeiten gegen die Belagerer dienen können. Eine wahrlich wehrhafte Burg ist aber auch auf detaillierten Stadtplänen an dieser Seite der Wehrmauern nicht zu erkennen.