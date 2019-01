"Dieser Empfang ist ein wunderbarer Anlass, Menschen für moderne und zeitgenössische Kunst zu begeistern und sich unbefangen den Kunstwerken mit offenem Geist zu nähern, eventuelle Berührungsängste und den Zwang abzulegen, alles bis ins kleinste Detail interpretieren und verstehen zu müssen. Denn Kunst kann so viel: Kunst gibt Inspiration, regt zum Nachdenken an. Kunst gibt uns Input für neuen Output. Sie ist die Grundlage für Diskussionen und verbindet uns Menschen. Kunst bringt Farbe ins Leben und kann auch einfach nur schön sein und Freude machen." So der Wortlaut der Galeristen bei der Begrüßung.

Mit einem visuellen Rückblick auf das Ausstellungsjahr 2018 konnten sich die Besucher einen Eindruck von den gezeigten Künstlern und deren Arbeiten machen.

Besonders freuten sich Wehrle und Frank, dass sich auch der neue Oberbürgermeister Jürgen Roth an diesem Sonntagnachmittag Zeit für die Kunst nahm. Der Konzeptkünstler Christian Herr, der derzeit in der Ausstellung zu sehen ist, erklärte dem Stadtoberhaupt und den Kunstinteressierten, was es denn mit dem Hölzlekönig oder den winkenden Glückskatzen auf sich hat und wie man auf die Idee kommt, eine Luftmatratze als Objekt an der Wand zu präsentieren.