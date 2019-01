Villingen-Schwenningen Vom Häschen bis zur Prinzessin

Viele hatten sich den Termin frühzeitig vorgemerkt und zu Hause Fasnet-Artikel aussortiert, die sie nicht mehr benötigen. So gab es zahlreiche Kindersachen, vom Häschen-Kostüm bis zur Prinzessin. Aber auch für Große war vieles zu finden, alte Nachthemden, Altjungfere-Häs, Perücken, Narro-Scheren und vieles mehr. "Damit wird sich der Fasnet-Kleidermarkt wohl einreihen in die 30-jährige Tradition der Kleidermärkte der St. Bruder Klaus-Gemeinde in Villingen", zeigen die Veranstalter auf.

Kauf und Konsum von Fastnachtbekleidung und -artikeln hätten in den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen. Fastnachtsbekleidung sei über den Einzelhandel und zunehmend auch über Discounter oder den Internethandel im Vergleich zu sonstiger Bekleidung günstig erhältlich. Daher werder sie häufig gekauft und nur einmalig genutzt. Oder die Kinder seien so schnell herausgewachsen, dass die Sachen schon bei der nächsten Fasnet zu klein geworden sind, zeigen die ­Organisatoren weiter auf.

Doch auch Fasnetbekleidung sei zu schade zum Wegwerfen. Es gebe meist doch jemanden, der sie wieder gebrauchen kann. Ein Familienvater, dessen Kinder aus den kleinen Fasnet-Sachen herausgewachsen war, berichtete: "Alle meine elf abgegebenen Artikel sind vollständig weggegangen. Das Geld habe ich gleich wieder ausgegeben für nette Sachen, die ich gefunden habe. Es ist wie ein Tausch: Du gibst das her, was Du nicht mehr brauchst und kannst dafür was mitnehmen für die nächste Fasnet."