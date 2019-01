VS-Villingen. Die Galerie Bovistra in der Voltastraße in Villingen zeigt ein Künstlerinterview mit dem Konzeptkünstler Christian Herr an diesem Donnerstag, 18 bis 20.30 Uhr. Einige Besucher werden sich beim Betrachten der Exponate von Christian Herr aus Deißlingen irritiert fühlen, gar provoziert oder nur gut unterhalten. Zumeist zaubern die Arbeiten den meist verwunderten Betrachten aber nur ein Lächeln ins Gesicht. Manches Werk der Konzeptkunst von Herr erschließt sich erst durch die Auseinandersetzung mit dem Künstler und seinem Denken. Die Galerie zeigt an ihrem Galerieabend ein in Stuttgart aufgezeichnetes Künstlergespräch. Hier wird in unterhaltsamer Weise klar, was es mit dem goldenen Gartenzwerg, den Barbiepuppen in den Setzkästen oder auch mit der Luftmatratze an der Wand so auf sich hat.