Villingen-Schwenningen Vom Friedrichspark bis zu Mangin

Soziales & Freizeit

Zwischen den beiden Stadtteilen entsteht derzeit auf dem Gelände des ehemaligen Familienfreizeitpark das Jugendkulturelle Zentrum . Aber Herbst sollen dort Konzerte, Theater, Diskussionen, Seminare und weitere Veranstaltungen möglich sein. Die Stadt investiert rund 2,5 Millionen Euro. In direkter Nachbarschaft ist zudem für dieses Jahr der Baubeginn einer Boulder- und Kletterhalle angedacht.

Im Villinger Kneippbad steht im Frühjahr außerdem die Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts an. Dort werden für etwa vier Millionen Euro ein neues Technikgebäude sowie ein Sozial- und Eingangstrakt realisiert. Auch die Einfahrt wird für den Rettungsdienst angepasst.

Straßen

Auf die Autofahrer kommen dieses Jahr wieder zahlreiche Behinderungen zu. Vor kurzem gingen die Arbeiten an der Richthofenstraße weiter. Dort stehen umfangreiche Kanalarbeiten an, die eine Vollsperrung zwischen Kirnacher Straße und Waldstraße notwendig machen, die bis zum Mai abgeschlossen sein sollen. Auch in der Waldstraße sind die Bauarbeiter wieder tätig. Läuft dort alles nach Plan, dann ist die umfangreiche Sanierung im November abgeschlossen.

Beim Projekt Stadteinfahrt West , das insgesamt fast neun Millionen Euro kostet, stehen noch zwei Bauabschnitte aus. Für dieses Jahr ist geplant, den Abschnitt zwischen der Vockenhauser Straße und der Wieselsbergstraße vollumfänglich zu sanieren. Nächstes Jahr wäre dann zum Abschluss des Projekts der Knotenpunkt Wieselsberstraße dran.

Unklar ist derzeit noch, ob auch die Bundesstraße 33 im Bereich Villingen dieses Jahr saniert wird. Nach Angaben des Regierungspräsidiums finden in den kommenden Wochen noch Abstimmungsgespräche mit der Stadt an. Dann wird entschieden, ob dort die Bagger anrollen.

Wirtschaft

Große Entwicklungen gibt es dieses Jahr auch im Industrie- und Gewerbegebiet Salzgrube zwischen den beiden Stadtteilen. Im Sommer soll dort die Produktion im neuen IMS Gear -Werk anlaufen. Dort sollen dann rund 200 Mitarbeiter eingesetzt werden. Das Unternehmen plant in dem Gebiet weitere Investitionen. Neben der jetzigen Halle soll bis 2020, so die Pläne, baugleich eine weitere Halle erstellt werden. Anschließend könnte sogar eine dritte Halle folgen. Im Sommer folgt zudem der Spatenstich des Speditionsunternehmens Noerpel . Dieses will dort auf einer 42 000 Quadratmeter große Fläche einen neuen Standort errichten.

Direkt neben dem Landratsamt entsteht derzeit außerdem das neue Verbandsgebäude der Bezirksgruppe Schwarzwald-Hegau des Arbeitgeberverbands Südwestmetall . Auf dem gut 6 300 Quadratmeter großen Grundstück soll bis zum zweiten Quartal 2018 ein dreistöckiges Gebäude entstehen, in dem es neben Büros auch Begegnungs-, Schulungs- und Veranstaltungsräume geben wird.

Kasernengelände

Während auf dem ehemaligen Kasernenareal Mangin für die Realisierung eine zentralen Standorts der Verwaltung und weiterem Wohnraum für das Jahr 2018 für die Beauftragung eines Planungsbüros und die Planungsphase vorgesehen ist, könnte beim Lyautey -Areal die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Bis zum Frühjahr soll klar sein, wer das Gelände kaufen wird und was dort realisiert werden darf und soll. Klar ist nur, dass dort 20 Prozent Sozialwohnungen vorzuhalten sind. Im hinteren Teil des Grundstücks möchte Werner Wohnbau 19 Reihenhäuser bauen.

Innenstadt

In der Villinger Innenstadt steht eine Großbaustelle an: Die Rietstraße soll für rund 2,1 Millionen Euro saniert werden. Es ist geplant, im Februar den Projektbeschluss zu fassen, um dann zeitnah mit den Arbeiten zu beginnen. Allerdings ist noch nicht klar, welcher Zeitplan hierbei bevorzugt wird, um die Belastung für die Händler möglichst gering zu halten.

Darüber hinaus steht in der Ringanlage die Umgestaltung zwischen Karl-Brachat-Realschule und Kronengasse an. Auch die Stadtmauer wird in diesem Jahr weiter saniert.

Stadtbezirke

In den Stadtbezirken stehen dieses Jahr vor allem Investitionen bei der Erschließung von neuen Baugebieten. In Obereschach stehen dabei für Ob den Gärten 500 000 Euro und für Ob den Gärten Nord 355 000 Euro zur Verfügung. Auch in Pfaffenweiler soll mit dem Gebiet Gassenäcker neuer Wohnraum geschaffen werden. Für die dortigen Maßnahmen sind 2018 rund 520 000 Euro eingestellt. In Marbach entsteht bis zum Sommer für fast 400 000 Euro ein neuer Radweg nach Kirchdorf. In Weilersbach sollen dieses Jahr übrigens die Weichen für das zwei Millionen Euro teure Feuerwehrhaus gestellt werden. In 2018 stehen die Planungen an, 2019 soll gebaut werden.