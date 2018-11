Villingen-Schwenningen Vom Fauré-Requiem bis Buß- und Bettag

VS-Villingen (ewk). Besondere Ereignisse stehen zum ­Kirchenjahresende in der evangelischen Johannesgemeinde in Villingen an. Der Gemeindegottesdienst am kommenden Sonntag, 18. November, 10 Uhr, in der Johanneskirche an der Gerberstraße wird von Pfarrerin Susanne Schelle als Themen­gottesdienst zum ­Fauré-Requiem gestaltet. Das Fauré-Requiem und das Schicksalslied von Johannes Brahms kommen am Sonntag, 25. November, unter Leitung von Bezirkskantor Marius Mack im Franziskaner-Konzerthaus in Villingen zur Aufführung. Am Buß- und Bettag, Mittwoch, 21. November, 18 Uhr, findet in der Johanneskirche ein Sozialpolitischer Abendgottesdienst unter dem Thema Pflege für die Pflege mit Gastprediger Pfarrer ­Andreas Bordne und Dekan Rüter-Ebel statt. Wirtschafts- und Sozialpfarrer Bordne ist Beauftragter für den ­Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt. Bezirkskantor Marius Mack spielt die Orgel. Außerdem sind Kirchenälteste der Johannespfarrei und Mitarbeiter des Diakonischen Werkes an der Gestaltung des Gottesdienstes beteiligt. ­Anschließend ist Gelegenheit zu Begegnung und Austausch.