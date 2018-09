Villingen-Schwenningen Vom ersten Tag an ein "Kraftort"

Geht es Ihnen dabei um das Moos als Kraftort oder als Naturschutzgebiet?

Natürlich um beides. Zum einen sind in unserer heutigen, hektischen Zeit solche Rückzugsorte für die Menschen einfach nötig. VS verfügt dabei fast schon über ein Alleinstellungsmerkmal. Zum anderen ist das Moos geologisch betrachtet ein Torfmoor, von dem noch kleine Relikte eines Hochmoors übrig sind. Da geht es schlicht darum, einen seltenen Lebensraum zu fördern. Hier kommen allein etwa 20 Torfmoose vor, von denen einige vom Aussterben bedroht sind.

Was meinten Sie eben mit dem Begriff Alleinstellungsmerkmal?

Es gibt in VS mit der Mühlhauser Halde, dem Tannhörnle, dem Mönchsee und dem Plattenmoos noch vier weitere Naturschutzgebiete, darunter mit Letzterem sogar ein weiteres Moor. Dazu kommen weit über 200 wertvolle Biotope. Einige sagen: Die Stadt wird, obwohl sie Oberzentrum ist, von Naturschutz eingekreist. Meine Meinung ist: Gerade diese wertvollen Naturflächen stellen ein unverwechselbares Qualitätsmerkmal dar. Ich stamme aus Düsseldorf und habe lange im Ruhrgebiet gelebt. Aus meiner alten Heimat heißt es häufig, ich lebe dort, wo andere Urlaub machen. Das könnte man marketingtechnisch sogar noch ein wenig mehr herausstellen.

Liegt der Fokus dabei manchmal sogar zu sehr auf dem Moos?

Ich sage immer: Nur was man kennt, kann man auch schützen. Moore sind von sich aus sagenumwoben und für viele Besucher meist interessanter als etwa ein Trockenbiotop. Das Schwenninger Moos sticht aufgrund seiner Lage, der herrlichen Aussichten und natürlich der Bedeutung als Neckarursprung zusätzlich heraus. Das war zu seiner Rettung aber auch nötig. Ohne die Schwenninger, die sich für dieses Gebiet immer eingesetzt haben, gäbe es das Moos heute wahrscheinlich nicht mehr. Das Plattenmoos dagegen ist weniger bekannt, für Naturschützer aber genauso interessant. Darum gilt es für VS, die Bedeutung des Mooses zu nutzen und dabei die Qualitäten der anderen Gebiete nicht zu vergessen.

Schlägt sich das auch bei Förderprogrammen nieder?

Bei Grundförderungen wie etwa durch das Regierungspräsidium nicht. Wenn in einem Naturschutzgebiet Maßnahmen nötig sind, wird das auch meist finanziert. Wenn es aber um zusätzliche Förderungen geht, hat man durch die Bekanntheit des Mooses schon einiges auch durch Spenden erreichen können.

Kommt es zwischen dem "Stadtentwickler" Armin Schott und dem "Umweltschützer" Armin Schott manchmal zu Konflikten?

Da sollte ich erwähnen, dass die Betreuung der Naturschutzgebiete "nur" etwa 20 bis 25 Prozent meiner Arbeitszeit ausmachen. Die meiste Zeit kümmere ich mich um die Grünplanung von Neubaugebieten, etwa den anfallenden Ausgleichsflächen. Weil ich dabei die meiste Zeit am Schreibtisch verbringe, ist die ehrenamtliche Arbeit in der Natur und beim Umweltzentrum für mich ein toller Ausgleich. Konflikte sehe ich dabei nicht, auch wenn es schon mal vorkommt, dass sich die beiden Bereiche überschneiden. So muss ich mir beispielsweise manchmal anhören, mit den Ausgleichsflächen dazu beizutragen, andernorts neue Flächen zu versiegeln. Klar ist: Es braucht in einem Oberzentrum wie VS Entwicklungsflächen und reine Naturflächen. Das Motto heißt: Möglichst Innen- vor Außenentwicklung. Unvermeidbare Neubauflächen sollten aber so platzsparend wie möglich angelegt werden.

Apropos Entwicklung: Wie verlaufen diesbezüglich die Gespräche mit anderen städtischen Vertretern, etwa Beate Behrens von der Wirtschaftsförderung?

Also ich streite mich gerne konstruktiv, dann kommt auch etwas Zählbares und Gutes heraus. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass Frau Behrens, die anderen Mitarbeiter der Verwaltung und ich alle Aufgaben haben, die letztlich die Weiterentwicklung unserer Stadt zum Ziel haben. Auch von meiner Seite ist dabei reines Konservieren der Situation nicht möglich und auch meist nicht sinnvoll. Deshalb muss ich für die Belange der Anderen immer offen sein, ohne meine Grundhaltung aufzugeben.

Braucht ein OB einen grünen Daumen?

Ich sage es mal so: Es dauert meist recht lange, bis ein OB die große Bedeutung der Natur- und Umweltthemen für sich erkennt. Ich habe den Wunsch, dass das bei dem nächsten OB möglichst schnell geht. Die Fragen stellte Fabian Riesterer.