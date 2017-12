Schwarzwald-Baar-Kreis. Eine Vollversammlung der IHK-Schwarzwald-Baar-Heuberg findet am nächsten Mittwoch, 13. Dezember, 16.30 Uhr im IHK-Gebäude am Romäusring in Villingen statt. Auf der Tagesordnung steht natürlich die Wahl zur IHK-Vollversammlung, die allerdings an diesem Tag noch nicht abgeschlossen sein wird. Weitere Themen sind unter anderem die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 und der Beschluss über die Ergebnisverwendung. außerdem sollen Präsident und Hauptgeschäftsführers für die Wirtschaftsführung 2016 entlastet werden.