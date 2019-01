Villingen-Schwenningen Vollgepackt mit Schlagermusik

VS-Villingen. Stefan Mross setzt die Live-Tour "Immer wieder sonntags… unterwegs" fort und begrüßt am Mittwoch, 16. Oktober, 19 Uhr, in der Neuen Tonhalle in Villingen seine Gäste auf der Bühne. Mit dabei sind diesmal: "Die Paldauer" und Anna-Carina Woitschack.