Villingen-Schwenningen Volksfest im Test: Gut, aber nicht der Wasen

Villingen-Schwenningen - Am 27. September startet wieder das Cannstatter Volksfest in Stuttgart. Doch wie schneiden eigentlich kleinere Kirmes im Vergleich dazu ab? Der Schwarzwälder Bote hat sich auf dem Schwenninger Messegelände umgesehen. Dort ist dieses Jahr zum ersten Mal ein solches Volksfest - bislang hatte das Oberzentrum lediglich zwei kleinere Rummelplätze in den beiden Stadtbezirken.