Villingen-Schwenningen Vogelmaier lädt zum Liederabend

Auf die Idee kam der Sänger während einem Chorkonzert, als er bereits solo mit zwei der Lieder zu hören war. Angespornt von seinen Kollegen entschloss sich der Schwenninger zu diesem Abend, den er im Kontext mit der Musikreihe "musica" gemeinsam mit Pianistin Barbara Brieger-Ungelenk gestaltet.

Vogelmaier startete seine Gesangskarriere mit elf Jahren in einem Kinderchor der Neckarstadt und wechselte danach in den Kantilenenchor-Schwarzwald. Dort brillierte er als Knabensopran. Vogelmaier studierte an der Trossinger Musikhochschule Gesang bei Josef Sinz. "Klassischer Gesang bereitet mir von Kindheit an viel Freude", fiebert Vogelmaier der Premiere entgegen.

Der Liederabend mit Klavier, in welchem außerdem Musikstücke von Johannes Brahms und Hugo Wolf zu hören sind, ist das erste Soloprogramm, welches Vogelmaier in der Kirche präsentiert. "Sologesang ist mir aufgrund meiner Auftritte in Chorkonzerten nicht fremd", ergänzt der Sänger des Bach-Chores. Doch einen gesamten Abend zu bestreiten, sei noch einmal eine andere Herausforderung.