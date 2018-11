Villingen-Schwenningen Vogelfreunde laden Kinder ein

Fantasie sind keine Grenzen gesetzt

Das Fettfutter, eines der wichtigsten Nahrungsmittel und ein wertvoller Energielieferant für Vögel, lässt sich leicht selbst herstellen. Zum einen weiß man dann sicher, was drinsteckt, und zum anderen ist es ein großer Spaß für die ganze Familie. Der Fantasie seien dabei kaum Grenzen gesetzt, betont Rudolf Rösch, der Vereinsvorsitzende.

Die Fettmischung wird in Futterglocken gegossen, in Fichten- oder Kiefernzapfen und Ausstechformen gestrichen oder in ausgehöhlte Astscheiben gefüllt. Wie das genau zu bewerkstelligen ist, können sich alle Interessierten am Freitag, 9. November, beim Vogelverein Villingen anschauen; sie dürfen gerne auch selber ihre Bastelfähigkeiten erproben. Ab 17 Uhr wird im Vereinsheim der Villinger Vogelfreunde in der Obereschacher Straße 1/1 Winterfettfutter hergestellt.