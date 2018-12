Villingen-Schwenningen Vockenhauser Brücke auf ihre Sicherheit geprüft

Zu Ampelstaus auf den Ausweichstrecken kommt es erst im Frühjahr wieder, wenn Teil drei der gründlichen, vom Schwenninger Planungsbüro Hemmerling und dem Stuttgarter Ingenieurbüro für Bauwesen, Heinrich Bechert + Partner projektierten Prüfung ansteht. Beteiligt daran ist auch die Materialprüfungsanstalt der Universität Stuttgart.

Mit vereinten Kräften rückte man der 325 Meter langen und damit größten Brücke der Stadt von Freitag bis einschließlich Sonntag zu Leibe, um ihren bautechnischen Zustand und eine eventuelle Ermüdung festzustellen. Das Ergebnis schlage sich in einem Gutachten nieder, kündigt Projektleiter Norbert Hemmerling an. Bei dem 1983 erstellten Bauwerk handelt es sich um eine Konstruktion mit Spanngliedern, die über Koppelfugen miteinander verbunden sind – diese Fugen sind die kritischsten Bauteile. Ihre Funktionstüchtigkeit wird durch schwingungstechnische Messungen festgestellt. Dazu fuhr am Samstag ein 52 Tonnen schwerer Autokran mehrfach über die Brücke. Über seismische Messungen wurde dabei das statisch-dynamische Brückenverhalten unter Last erfasst und über Sensoren im Koppelfugenbereich ihr Ermüdungsverhalten bestimmt.

"Schwingungen sind wie das Passbild einer Brücke", erklärt Frank Lehmann von der Materialprüfungsanstalt und vergleicht sie mit einer Geige, deren Steg oder Saiten verschoben sind. "Wenn sie anders schwingt, hat sich das gesamte Bauwerk verändert".