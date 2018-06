Villingen-Schwenningen Vintage-Flohmarkt steigt im K3

Unter dem Motto "Irgendwas mit Bazar" lädt das Jugend- und Kulturzentrum K3 in der Villinger Kalkofenstraße zum ersten Vintage-Flohmarkt ein. Am Samstag, 21. Juli, beginnt der Bazar um 17 Uhr. Es werden viele Tische mit Kleidung, Schmuck, Deko und weiteren Schätzen aufgebaut sein. Alles was mit Fashion, Beauty und Lifestyle zu tun hat, darf verkauft werden. Alle Stücke sollten noch in einem guten Zustand sein. Ein Stand ist für bis zu zwei Personen ausgelegt. Wie die Ausstellungsfläche aussehen und gestaltet sein soll, bleibt jedem selbst überlassen. Kleiderständer, Kleiderbügel, Kisten oder Spiegel sind selbst mitzubringen. Die Organisatoren des Jugend- und Kulturzentrums K3 stellen jedem Aussteller Tische zur Verfügung. Aufbau ist zwei Stunden vor der Eröffnung. Eine Anmeldung ist notwendig: Interessierte sollten das Anmeldeformular ausfüllen und die per E-Mail oder Post an das Jugend- und Kulturzentrum K3 schicken. Es steht auf der Homepage unter www.villingen-schwenningen.de bereit. Weitere Fragen beantwortet Eva Lehmann vom Jugend- und Kulturzentrum K3 per E-Mail an eva.k3@villingen-schwenningen.de.