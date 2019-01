Villingen-Schwenningen Villinger treffen den Geschmack ihrer Liebsten

VS-Villingen. Der Duft von frischen Plätzchen und Glühwein liegt nicht mehr in der Luft und die letzten Silvesterknaller werden noch von den Straßen gefegt. Was bleibt sind die Geschenke, die noch vor zwei Wochen unter dem Weihnachtsbaum lagen, und nicht nur den Liebsten, sondern auch den Villinger Einzelhändlern zufriedene Gesichter bescheren. Auch wenn das Wetter in der Vorweihnachtszeit nicht gerade für die richtige Stimmung sorgte, sei der Samstag vor Heiligabend "ganz ganz stark" gewesen, erinnert sich Claudia Stetter zurück. Sogar die wenigen Stunden am 24. Dezember seien ausgiebig genutzt worden, erzählt die Inhaberin der Parfümerie Butta. Besonders Düfte werden an Weihnachten gerne verschenkt.

Auffallend sei aber, dass über die Weihnachtszeit gefühlt mehr Männer als sonst im Laden seien und Beratung für ein passendes Geschenk für ihre Frau einholen.­ Ansonsten seien es eher die Frauen, die Geschenke für die Familie, Tante, Oma oder Kolleginnen ihres Mannes kaufen.

"Erfahrungsgemäß sind Frauen in den meisten Fällen die Entscheidungsträger, wenn es um das Aussuchen von Einrichtungen und Wohnaccessoires geht. Geschenke werden aber in der Weihnachtszeit eher gleichmäßig von Frauen und Männern gekauft", erzählt Volker Michels, Pressesprecher des Einrichtungshauses XXXLutz. Über die Weihnachtszeit gingen vor allem Haushaltswaren, Dekoartikel, Heimtextilien aber auch Kleinmöbel wie etwa Kommoden über die Ladentheke.