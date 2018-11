Villingen-Schwenningen Villinger Straße wird heute wieder frei gegeben

"Heute tragen wir an den letzten Stellen noch den Feinbelag auf. Im Anschluss wird aufgeräumt und die Straße wieder geöffnet", erklärt am Montagvormittag ein Arbeiter vor Ort. "Am Dienstag, meine ich, soll der Verkehr wieder freigegeben werden." Das bestätigt Susanna Kurz, Pressesprecherin der Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS). "Die Villinger Straße kann morgen wieder für den Verkehr freigegeben werden, dann sind wir mit der seit April andauernden Maßnahme fertig", so Kurz am Montag.

Damit kann die Villinger Straße früher aufgemacht werden als ursprünglich gedacht – bis Ende des Jahres waren dort noch Arbeiten vorgesehen. "Wir wurden mit der Baumaßnahme schneller fertig als geplant, da wir dank einer Vollsperrung schneller arbeiten konnten als im oberen Bereich, wo wir nur stückweise arbeiten konnten", erklärt Kurz. Der Arbeiter vor Ort hat eine zusätzliche Erklärung: "Bislang ist es wettertechnisch sehr gut gelaufen und wir sind gut vorangekommen. Es ist auch gut, dass wir jetzt fertig werden, wo es so langsam kälter wird."

In zwei Bauabschnitten haben die SVS in der Villinger Straße im Laufe des Jahres turnusmäßig Arbeiten an den Wasserleitungen ausgeführt beziehungsweise einige Hausanschlüsse ausgebaut. Dabei waren die jeweiligen Straßenabschnitte teils oder komplett gesperrt. Mitte September hatten die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt von der Kreuzung mit der Sängerstraße an begonnen. Zuvor hatte die SVS ab April im ersten Abschnitt die Hauptwasserleitung zwischen der Ecke Kreuz- und der Ecke Silcher­straße verlegt.