Nur Werbung für die gemeinsame Stadt oder gar eine neue Tendenz? Auf der Messe für Caravan, Motor und Touristik (CMT) in Stuttgart hat die Historische Narrozunft Villingen offenbar einen für jedermann sichtbaren Schritt aus dem selbstgewählten Exil gemacht. Strählen ist demzufolge auch außerhalb der Stadtmauern möglich. Im "Auswärtshäs" – also Gesichtsschminke statt ­Lindenholz-Scheme – trat Stadtführer Klaus ­Richter am Stand von Villingen-Schwenningen zum Schaulaufen für das Oberzentrum an. Und weil die gemeinsame Stadt ja nicht nur aus ­Villingen besteht, stellte sich der vom Publikum bestaunte Narro mal auf das badische Gelb auf dem Fußboden und dann wieder ins Schwenninger Blau des Neckars – quasi, um die Brücke zu schlagen zwischen den beiden großen Stadtteilen. Dass er dabei Spaß hatte, war unverkennbar, wenngleich er einräumen musste, dass es "saumäßig heiß" war. Foto: Hettich