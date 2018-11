Villingen-Schwenningen Viertklässler führen durch Gebäude

Die Klosterringschule ist eine Ganztagsschule in Wahlform. Die Ganztagsbetreuung nutzen inzwischen 107 ­Kinder, die von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr in der Schule verbringen. Dazu gibt es zusätzliche, allerdings kostenpflichtige, Betreuungsangebote für die Zeit ab 7 Uhr bis zum Unterrichtsbeginn sowie von 12.30 bis 13.30 Uhr. Außerdem können die Schüler auf Wunsch von Montag bis Donnerstag bis 18 Uhr und freitags bis 16 Uhr in der Schule bleiben.