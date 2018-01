Villingen-Schwenningen. In der Babyklappe im Schwenninger Franziskusheim ist am Freitag ein weiteres Neugeborenes abgegeben worden. Dies bestätigte das Franziskusheim auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Das Kind wurde anschließend ins Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht. Es ist das bislang vierte Kind, das in der Babyklappe abgegeben wurde.