Villingen-Schwenningen Viereinhalb Jahre Haft für Heroindealer

Zwischen April 2016 und April vorigen Jahres fuhr er viele Male mit dem Zug über Köln in die Niederlande. Bei einem Brüderpaar aus dem Raum Venlo war er Stammkunde. Am Donnerstag räumte er vor dem Landgericht Konstanz elf angeklagte Drogenbeschaffungsfahrten sowie die gleiche Anzahl von Ein- und Verkäufen der Droge ein, welche die Staatsanwaltschaft angeklagt hatte. Dabei kaufte er in den Niederlanden bei seinem Stammlieferanten jeweils 100 Gramm Heroin zu einem Grammpreis von 15 Euro ein. 30 Gramm davon konsumierte er selbst. Die restlichen 70 Gramm verkaufte er jedes Mal im Raum ­Villingen-Schwenningen, vor allem an eine Stammkundin, für 60 Euro pro Gramm.

Mit dem Gewinn finanzierte er seinen Lebensunterhalt, zahlte das Hotelzimmer, in dem er in Villingen lebte und kaufte Nachschub in Holland ein.

Das Landgericht Konstanz hat ihn am Donnerstag nach einem Geständnis zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt und die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet. Insgesamt 30 000 Euro Gewinn aus den Drogengeschäften sollen eingezogen werden. Neun Monate Untersuchungshaft hat der 32-Jährige bereits hinter sich. Es war Zufall, dass der vielfach einschlägig vorbestrafte Mann im April vorigen Jahres als Dealer aufflog.