Villingen-Schwenningen Vier Zwillingsgeburten in zwei Tagen

Dabei klettert die Anzahl der Zwillingsgeburten im Klinikum in Villingen-Schwenningen in den vergangenen drei Jahren kontinuierlich nach oben: Kamen 2017 noch 46 Zwillingspärchen im Kreißsaal in VS zur Welt, waren es 2018 dann 55, 2019 schon 67 und 2020 bis dato sogar 41 Zwillingsgeburten.

Risiko Frühgeburt

Gerade bei Zwillingsschwangerschaften besteht unter anderem ein erhöhtes Risiko für eine Frühgeburt, heißt es weiter.

Das Schwarzwald-Baar-Klinikum gelte als erste Wahl bei einer Risikoentbindung. "Hier befindet sich das ausgewiesene Perinatalzentrum Level 1, welches sehr hohe Qualitätskriterien erfüllt und rund um die Uhr ein Höchstmaß an Sicherheit für Mutter und Neugeborene bietet", erklärt das Klinikum in einer Mitteilung.

Insbesondere alle Neugeborenen, die vor der 37. Schwangerschaftswoche zur Welt kommen, müssen in einem solchen Perinatalzentrum der Stufe 1 versorgt werden. Fachärzte sowie zusätzliche Assistenzärzte der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe als auch der Klinik für Kinderheilkunde und Jugendmedizin arbeiten hier Tag und Nacht eng zusammen. Damit seien die Voraussetzungen einer maximalen Versorgung für die Mutter und frühgeborene Kinder – aber auch für reife Neugeborene – gegeben.