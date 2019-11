Villingen-Schwenningen Vier Verletzte nach heftigem Unfall

Der Unfall dürfte ersten Informationen nach infolge einer Verkettung unglücklicher Umstände passiert sein. So war eine Frau mit ihrem Kind von Pfaffenweiler in Richtung Rietheim unterwegs, als - laut ihren eigenen Angaben - plötzlich die Frontscheibe ihres Skoda beschlug. In der Folge geriet sie auf die Gegenfahrbahn, krachte zunächst gegen einen VW und rammte anschließend einen ebenfalls entgegenkommenden Opel. Dieser wurde nach dem heftigen Zusammenprall von der Straße abgewiesen und landete in einem Entwässerungsgraben, während sich der Skoda der Unfallverursacherin um seine eigene Achse drehte.

Kraftstoffe landen im Wasser