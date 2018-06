Villingen-Schwenningen Vier neue 30-er Zonen in der Doppelstadt

Vor der Klosterringschule im Klosterring und dem Kindergarten Kindervilla im Benediktinerring in Villingen sowie in Schwenningen vor dem Haus der Betreuung und Pflege Am Deutenberg in der Spittelstraße und beim Franziskusheim Altenzentrum und Kindertagesstätte in der Neckarstraße setzt die Stadt die Geschwindigkeitsbeschränkungen um. Geplant sei, dass die Technischen Dienste Villingen-Schwenningen (TDVS) schon in den nächsten Tagen die Schilder aufstellen, informiert Madlen Falke, Pressesprecherin der Stadt.

Kein Zusammenhang mit Motorradunfällen

Mit den beiden tödlichen Motorradunfällen im Kloster- und im Benediktinerring habe diese neue Regelung nichts zu tun. In den vergangenen Tagen war von Anwohnern immer wieder die Forderung aufgekommen, ein Tempolimit einzuführen. Der Rundgang der kleinen Verkehrskommission liege schon länger zurück. Ziel der nun getroffenen Entscheidung sei es, durch die Einrichtung dieser ortsbezogenen Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde die Verkehrssicherheit vor diesen Institutionen zu erhöhen.