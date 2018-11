Villingen-Schwenningen Vier Jahre im Container in Aussicht

Keine Frage war es für die Ausschussmitglieder, sich für den Kauf der Containeranlage auszusprechen, in der aktuell noch das Gymnasium als Übergangslösung untergebracht ist. Trotzdem war man sich einig: "Eine Perspektive ist das Wichtigste", wie es der Grünen-Fraktionssprecher Joachim von Mirbach ausdrückte. Denn unklar ist noch, was mit dem Schulverbund passieren soll. Sanierung oder Neubau, das ist hier die Frage, die man, so der Auftrag der Gemeinderäte, schnellstmöglich beantworten solle. Das, so Bürgermeister Detlev Bührer, wolle man auch gerne tun – gleichzeitig aber müsse er den Gemeinderat in die Pflicht nehmen, denn die notwendigen Mittel für die Maßnahme der Wahl müsste das Gremium dann natürlich auch zügig bereitstellen.

Am 25. Juli, dem letzten Schultag und gleichzeitig letzten Arbeitstag von Gymnasiumsrektor Manfred Koschek, werde das Schulgebäude dem Gymnasium wieder übergeben. Mit den Arbeiten liege man aktuell noch im Plan. Ist das Gymnasium aus den Containern erst einmal ausgezogen, soll der Schulverbund einziehen. Und dann gilt es eben auch die Zukunftsfrage für Werkreal- und Realschule zu beantworten. Man könne, so CDU-Stadträtin Katharina Hirt, einen kompletten Schulverbund schließlich nicht, übertrieben ausgedrückt, "jahrzehntelang in Containern hausen lassen".

Doch dass es in diesen mitunter recht komfortabel zugehen kann, machten Oberbürgermeister Rupert Kubon und Bürgermeister Detlev Bührer flugs klar. Die Container, sagten sie unisono, seien mit der modernsten Schultechnik ausgestattet und ermöglichten zeitgemäßen Unterricht. Eltern und Schüler des Schulverbunds sollen Gelegenheit erhalten, sich die Schulcontainer vorab einmal genauer anzuschauen.