Villingen-Schwenningen Vier Coronavirus-Fälle an VS-Schulen

Villingen-Schwenningen - Das Coronavirus grassiert jetzt auch an den Schulen in der Doppelstadt. Wie das Gesundheitsamt des Landratsamtes am Donnerstagnachmittag mitteilte, wurden vier Fälle an drei doppelstädtischen Schulen bekannt: Bickebergschule und Klosterringschule Villingen sowie die Grundschule Weigheim sind betroffen.