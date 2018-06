Villingen-Schwenningen Vielfalt an Sportarten

Villingen-Schwenningen. In Villingen-Schwenningen wird der Sport großgeschrieben. Das zeigt sich ganz aktuell auch an den Ortseingängen der Stadt: Auf 18 Werbetafeln wird auf die vielfältige Sportlandschaft Villingen-Schwenningens aufmerksam gemacht. Großflächige Plakate bilden die ganze Bandbreite an Sportarten des Oberzentrums ab: von Tennis über Judo bis hin zum Bogensport und Volleyball.