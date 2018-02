Villingen-Schwenningen "Vieles passiert auf non-verbaler Ebene"

VS-Schwenningen. Auch an diesem Mittag platzt der Kirchenraum der Pauluskirche wieder aus allen Nähten. Hähnchenschnitzel mit Gemüse und Kartoffeln – das Mittagessen schmeckt, auch Familie Lücker aus Schwenningen, die seit mehreren Jahren gern gesehener Gast in der Vesperkirche ist. "Es tut einfach gut, sich an einen gedeckten Tisch zu setzen", meint die Mutter. Zusammen mit Sohn und Ehemann ist sie derzeit jeden Tag in der Pauluskirche anzutreffen. "Es ist eine Entlastung für zu Hause", fügt sie hinzu. Denn hier wisse sie, dass die Familie auf jeden Fall satt werde. Ihr Mann schätzt die Gespräche, die immer wieder mit anderen Gästen entstünden. "Hier treffen wir auf bekannte Gesichter, die wir unterm Jahr eigentlich nie in Schwenningen sehen."

Ibrahim aus Syrien ist mit seiner Frau und einer Bekannten in diesem Jahr das erste Mal dabei und richtig begeistert vom Konzept der Vesperkirche. Am liebsten möchte er mithelfen, meint er, doch Zeit finde er keine. "Ich habe nämlich im Februar eine Deutschprüfung", erzählt Ibrahim dem ganzen Tisch stolz. Und deswegen sei er auch in der Vesperkirche: Um Kontakte zu knüpfen und vielleicht noch kurzfristig einen Deutschlehrer zu finden.

Etwas zurückgezogen sitzt am selben Tisch im hinteren Eck der Kirche ein Ehepaar, das das Treiben beobachtet. Jeden Tag komme sie hierher, meint die Frau, darauf habe sie sich in den letzten Wochen schon lange gefreut. Doch beim Ehepaar kommt es nicht auf die Gespräche an: "Wir freuen uns über eine warme Mahlzeit. Unterhalten möchten wir uns eigentlich gar nicht", gibt die Frau zu. Trotzdem huscht ein kleines Lächeln über ihr Gesicht, wenn sie in die bunte Menschenmenge blickt.