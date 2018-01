Villingen-Schwenningen "Vielen Dank und machen sie’s gut"

VS-Schwenningen. "Tempora mutantur, nos et mutamur in illis", zitierte Christian Röcke den römischen Dichter Ovid zu Beginn des diesjährigen Jahresabschluss’ der Senioren-VHS am Freitag. Das jahrtausendealte Sprichwort, übersetzt etwa: "Die Zeiten ändern sich, und wir ändern uns mit ihnen", bringt das bevorstehende 40. Jahr der Senioren-VHS auf den Punkt.

Die größten Veränderungen werden personeller Natur sein. Allen voran der Wechsel an der Spitze der VHS, Ina Schweizer folgt auf den langjährigen Leiter Volker Müller, soll einige Neuerungen auch für die Volkshochschule für Senioren mit sich bringen.

"Ziel wird sein die Senioren-VHS auf ein breiteres Fundament zu stellen", sagte Schweizer. Das bedeute nicht nur das Angebot für neue Zielgruppen interessanter zu gestalten, sondern auch einen neuen Namen für die Einrichtung zu finden. "Viele, obwohl im eigentlich richtigen Alter, fühlen sich nicht automatisch als Senioren", pflichtete ihr Röcke bei, der zum Kernteam der Senioren-Volkshochschule, bestehend aus Dozenten, Kursleitern und Organisatoren, gehört.