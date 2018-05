Villingen-Schwenningen Viele Vereine unterstützen TransDia

Villingen-Schwenningen. Derzeit werden die 39. Offenen Deutschen Meisterschaften für Transplantierte und Dialysepatienten in verschiedenen Sportarten und an mehreren Sportstätten der Stadt ausgetragen. Rund 150 Sportler aus dem In- und Ausland beteiligen sich daran.

Wettkämpfe in Pétanque, Tennis, Radfahren, Schwimmen, Leichtathletik Kegeln, Golf und Badminton können die Organisatoren vor Ort, Beate und Ewald Bea, mit Unterstützung von zahlreichen Vereinen anbieten.

Mit dabei ist Gudrun ­Manuwald-Seegmüller, die Vorsitzende des Sportverbandes TransDia Deutschland, Vorstandsmitglied im Europa- und im Weltverband. Sie selbst trägt seit vielen Jahren die Leber eines anderen Menschen in sich und hat nach der Transplantation das Schwimmen für sich als den Sport entdeckt, der ihrem Leben als Transplantierte mehr Qualität verleiht. Der Auftakt der dreitägigen Meisterschaft fand am Donnerstag auf dem Wanderparkplatz der Tannenhöhe am Eingang zum Germanswald in Villingen statt. Forstamtsleiter Tobias Kühn hatte eine 5,3 Kilometer lange Laufstrecke ausgesucht und seine ganze Familie als Streckenposten eingesetzt. Die Landtagsabgeordnete der Grünen, Martina Braun, gab den Startschuss für rund 20 Läufer, Walker und Rollstuhlfahrer.