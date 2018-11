Schwarzwald-Baar-Kreis. Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam es am Montagnachmittag aufgrund der Schneefälle aktuell im gesamten Dienstbezirk des Polizeipräsidiums Tuttlingen. Davon betroffen war auch die Autobahn. 81. Besonders in den höher gelegenen Regionen des Schwarzwalds sowie der Schwäbischen Alb hatten Autofahrer mit glatten und schneebedeckten Fahrbahnen zu rechnen. Im Schwarzwald-Baar-Kreis war die Landstraße 177 zwischen Königsfeld und Hardt dicht. Zahlreiche Fahrzeuge kamen nicht von der Stelle. Auch auf anderen Streckenabschnitten herrschen zum Teil chaotische Verhältnisse. Bis 17 Uhr wurden der Polizei bereits über zwanzig Schneeunfälle gemeldet. In den meisten Fällen handelte es sich nur um Blechschäden. Die Polizei rät dringend: "Wenn irgend möglich, lassen Sie Ihr Fahrzeug stehen. Wer bereits unterwegs ist, fahren Sie defensiv und mit witterungsangepasster Geschwindigkeit. Besondern in Kurven, auf Brücken sowie an Gefällstrecken ist Vorsicht geboten."