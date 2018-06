Villingen-Schwenningen Viele Mitmachspiele

Wie jedes Jahr ist für Kinder allerhand geboten: Die Kleinsten können sich auf der Hüpfburg austoben oder in der Kindertagesstätte schminken lassen. Fußballbegeisterte können sich auch spontan noch beim Menschenkickerturnier mit Gleichgesinnten messen. Eltern und Gäste können über die tollen Aufführungen und Tanzeinlagen der Kinder und Jugendlichen staunen.

Und natürlich gibt es den gesamten Tag über Leckeres vom Grill, Kaffee und Kuchen, Eis und vieles mehr.

Das Fest wird mit einem Gottesdienst um 12 Uhr im Franziskussaal eröffnet. Die KiTa-Kinder unter der Leitung von Maike Zimmermann haben sich in den vergangenen Wochen mit dem Leben des Klostergründers David Fuchs beschäftigt und werden in die Welt um 1850 in Heiligenbronn entführen. David Fuchs hat zu dieser Zeit das Kloster Heiligenbronn gegründet, um Waisenkinder aus dem Schwarzwald aufnehmen zu können und ihnen ein Aufwachsen ohne Hunger und Not zu ermöglichen.