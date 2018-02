Villingen-Schwenningen Viele illustre Figuren geben sich die Ehre

Die Sackkapelle des Musikvereins hatte vom Einlass weg für Stimmung gesorgt und füllte die Umbauphasen mit den angesagten Partykrachern ebenso wie mit den traditionellen Fasnet-Klassikern. Zunftmeisterin Marion Bauer stimmte die Besucher närrisch ein, und für den ersten Höhepunkt sorgte der Fanfarenzug der Schwenninger Narrenzunft, der die Halle zum Toben brachte.

Den Besuchern in der proppevollen Halle wurde jede Menge geboten – und selber hatten viele Narren ebenso kaum Mühe und Kosten gescheut, sich originell zu kostümieren. So fanden sich Panzerknacker nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Saal wieder – ausweislich der Gefangenennummer auf der Brust scheint es im Zubehörhandel nur ein Modell zu geben. Sehr viele Besucher meinten auch, bei so viel krimineller Energie wäre es bestimmt nicht schlecht, dass auch ein paar Polizisten in der Halle anwesend seien.

Beeindruckend waren nicht nur die Darbietungen des Nachwuchses der Epfelschittler, sondern auch, dass die Bühne ausgesprochen gut gefüllt war: So viele junge Narren wünschen sich bestimmt viele Vereine. Die Panzerknacker traten auf, Musketiere, der Pink Panther und viele weitere illustre Figuren. Als zwischendurch der Jailhouse Rock auf die Bühne kam, war dies schon ein Vorbote des Finales, denn mit den Blues Brothers – der Jailhouse Rock ist der letzte Titel des Filmklassikers – endete das Programm: So waren dann Jake und Elwood Blues auch in Weilersbach unterwegs im Namen des Herren.