Villingen-Schwenningen Viele Highlights bei der Kirbe

Das große Museumsfest findet in diesem Jahr am Wochenende des 6. und 7. Oktobers statt. Bereits zum dritten Mal beginnt die Kirbe am Samstag, 6. Oktober, um 9 Uhr mit einem kleinen, aber gut bestückten Antiquitätenmarkt. Hier gibt es allerlei "Kunst und Krempel": Von Alltagsgegenständen aus den 1920er/1930er Jahren über Möbel und Volkskunst bis hin zum Blechspielzeug ist alles vertreten und wartet darauf, entdeckt zu werden.

Ab 11 Uhr wird dann traditionell die Sau geschlachtet, ein erfahrener Metzger steht hier Rede und Antwort zur Herstellung von Wurst- und Fleischprodukten.

Und auch für die kleinen Besucher wird viel geboten: Ab 11 Uhr wird gehext, gekaspert, gezaubert, getanzt, gespielt und gebastelt. Hexe Raija verhext das Museum, im Zirkus Liberta zeigen tierische Helden was sie alles können, Dr. Marrax zeigt seine Zauberkünste und auch das Kasperle freut sich wieder auf seinen Auftritt. Wieder dabei sind auch die Luftgaukler, die mit ihrer tollen Seiltanzshow begeistern, und die Kinder können sich auch selbst auf dem Seil probieren. Zudem können Drachen gebaut, Rübengeister geschnitzt, Tiere getöpfert und Taschen bedruckt werden. Und auf der Museumsschiffschaukel kann man sich wieder in aufregende Höhen schwingen.